LE DOUDOU VEGETAL Restaurant Lambrecoeur Saint-Paul

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-02T10:00:00 – 2025-10-02T19:30:00

Fin : 2025-10-02T10:00:00 – 2025-10-02T19:30:00

A partir du 26 Septembre, notre Chef Estenia Mangue vous propose des plats végétariens et vegan au Doudou Hôtel. Ce ne sont pas des plats que vous pouvez vous faire à la maison, ce sont des plats bistronomiques avec beaucoup de travail !

Faites vous ce plaisir ! Il n’y aura pas de restrictions végétariennes et végan, vous pourrez tous vous faire plaisir en fonction de vos envies.

Réservation sur : https://bookings.zenchef.com/results?id=375266&pid=1001&shxpid=73027

Restaurant Lambrecoeur 9 rue des Salines, 97422 Saint-Paul La Réunion

A compter de cette Grande Semaine Végétale, nous vous proposons des plats végétariens et vegan. Venez découvrir notre restaurant Le Lambrecoeur !