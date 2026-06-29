« Le Doute » Spectacle de théâtre contemporain Salle des Fêtes de Mechmont Mechmont samedi 3 octobre 2026.

« Le Doute » Spectacle de théâtre contemporain Salle des Fêtes de Mechmont Mechmont 3 et 4 octobre

Le palais de justice va ouvrir ses portes, vous allez pénétrer différentes salles d’audiences, écouter des bribes de plaidoiries du quotidien mais également vous deviendrez jurés le temps d’un procès.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-10-03T20:30:00.000+02:00

Fin : 2026-10-04T17:30:00.000+02:00

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Salle des Fêtes de Mechmont Place de la Mairie 46150 Mechmont Mechmont



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