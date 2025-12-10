Le Doux Supplice du réveillon L’After Le Chapiteau Le Mans

Le Doux Supplice du réveillon L’After

Le Chapiteau 6 boulevard Winston Churchill Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-01

fin : 2026-01-01 02:30:00

Date(s) :

2026-01-01

Comme vous êtes nombreuses et nombreux à vouloir fêter ce passage de quart de siècle sous le signe du cirque, Le Plongeoir joue les prolongations pour les plus téméraires d’entre vous !

Après les confettis et la bise de bonne année, la piste du Chapiteau se transforme en dancefloor sauvage.

Derrière les platines, Praktika propose un dj set où électro, cirque et danse africaine ne feront plus qu’un. Laissez vos corps se déhancher sur des sons Afro Funky Electronique et laissez-vous surprendre par des performances circassiennes impromptues. Prêtes et prêts à commencer 2026 avec nous ? .

Le Chapiteau 6 boulevard Winston Churchill Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

English :

As many of you would like to celebrate this quarter-century anniversary with a circus theme, Le Plongeoir is extending the event for the most daring among you!

L’événement Le Doux Supplice du réveillon L’After Le Mans a été mis à jour le 2025-12-08 par Le Plongeoir Cité du Cirque