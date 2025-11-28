Le drag show de Miss Martini AutobioDRAGphie Édition Diamant Cabaret l’Etoile Bleue Marseille 5e Arrondissement

Le drag show de Miss Martini AutobioDRAGphie Édition Diamant

Vendredi 28 novembre 2025 de 20h à 23h. Cabaret l’Etoile Bleue 107 Bd Jeanne d’Arc Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 18 – 18 – 38 EUR

Début : 2025-11-28 20:00:00

fin : 2025-11-28 23:00:00

2025-11-28

AutobioDRAGphie revient pour l’Édition Diamant le 28/11 à l’Étoile Bleue ! Les artistes de la Maison de Soins Transgressifs viennent offrir un spectacle mêlant chant, danse, et leurs histoires personnelles. Projection du documentaire de TF1 à 18h, Show

Après deux représentations affichant complet en septembre et octobre, le spectacle phénomène AutobioDRAGphie revient pour une soirée exceptionnelle l’édition Diamant !







Miss Martini, Vanessa Chardonnay, Lily Secotine et Madame Douillette, artistes de la Maison de Soins Transgressifs, montent à nouveau sur la scène emblématique de l’Étoile Bleue. Préparez-vous à une immersion profonde, où chaque artiste se livre et raconte son histoire personnelle à travers une sélection de leurs meilleurs numéros.







Ce spectacle est une prouesse scénique et artistique des tableaux grandeurs natures, mêlant vidéo sur écrans géants, acting, chant et danse grâce à l’incroyable troupe de 10 danseurs-euses de la Maison de Soins Transgressifs.









Programme de la soirée:



– 18h projection du documentaire TF1 et rencontre

Débutez votre soirée par la projection exclusive sur grand écran du documentaire de TF1 consacré à Miss Martini. Elle sera suivie d’un échange privilégié en Questions/Réponses avec Miss Martini et la réalisatrice, Lily Eclimont.







-20h début du show AutobioDRAGphie





L’arrivée peut se faire soit pour le début de la diffusion, soit pour le début du show ! .

Cabaret l’Etoile Bleue 107 Bd Jeanne d’Arc Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

AutobioDRAGphie returns for the Édition Diamant on 28/11 at l’Étoile Bleue! Artists from the Maison de Soins Transgressifs come to perform a show combining song, dance and their personal stories. Screening of TF1 documentary at 6pm, Show

German :

AutobioDRAGphie kehrt für die Diamond Edition am 28.11. in den Étoile Bleue zurück! Die Künstler der Maison de Soins Transgressifs kommen, um eine Show zu bieten, die Gesang, Tanz und ihre persönlichen Geschichten miteinander verbindet. Vorführung des Dokumentarfilms von TF1 um 18 Uhr, Show

Italiano :

AutobioDRAGphie torna per l’Édition Diamant il 28/11 all’Étoile Bleue! Gli artisti della Maison de Soins Transgressifs si esibiranno in uno spettacolo che combina canzoni, danza e le loro storie personali. Proiezione del documentario di TF1 alle 18.00, spettacolo

Espanol :

¡AutobioDRAGphie vuelve para la Édition Diamant el 28/11 en l’Étoile Bleue! Los artistas de la Maison de Soins Transgressifs ofrecerán un espectáculo que combina canto, danza y sus historias personales. Proyección del documental de TF1 a las 18.00 h, Espectáculo

