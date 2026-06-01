Le dragon d’eau du monastère de Santa Clara-a-Velha, Convento de Santa Clara-a-Velha (online), Pereira

Le dragon d’eau du monastère de Santa Clara-a-Velha 12 – 14 juin Convento de Santa Clara-a-Velha (online) Coímbra

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-12T07:00:00+02:00 – 2026-06-13T00:59:00+02:00

Fin : 2026-06-14T01:00:00+02:00 – 2026-06-15T00:00:00+02:00

Les Journées européennes d’archéologie de 2026, sous le thème « L’archéologie à venir », soulignent le rôle de l’archéologie préventive dans la protection du patrimoine. Dans ce cadre, une courte vidéo a été réalisée sur O Dragão de Água do Mosteiro de Santa Clara-a-Velha, où l’on suit le parcours de cette pièce singulière depuis la fouille archéologique jusqu’à sa muséalisation, en passant par les processus de conservation et d’étude, essentiels à leur préservation dans le temps.

Convento de Santa Clara-a-Velha (online) Rua das Parreiras, Coimbra Pereira 3140-304 Coímbra https://www.facebook.com/mosteiro.santaclara.a.velha/?locale=pt_PT

Présentation en ligne

Dragão . Mosteiro de Santa Clara-a-Velha © Teodemirvs | PCIP