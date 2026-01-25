Le Dragon Théâtre Clavel Paris

Un conte satirique, miroir des dérives totalitaires

À une époque où les Dragons gagnent du terrain un peu partout dans le monde, ce texte résonne, plus que jamais.

Auteur

Evgueni Schwartz

Avec

Manon Biscroma

Hélène Guichardière

Paul Dédal

Andréa Fayet

Vincent Olive

Cassandre Oosthoek

Mise en scène

La Compagnie du 4ème Jour

Musique

Cassandre Oosthoek

Pièce – Théâtre Clavel –

Reprise Février 2026

Du mercredi 04 février 2026 au mercredi 25 février 2026 :

mercredi

de 19h15 à 20h45

payant

Tarif réduit scolaire: 10 euros

Public jeunes et adultes.

Théâtre Clavel 3 rue Clavel 75019 Paris

https://www.billetreduc.com/spectacle/le-dragon-377341



