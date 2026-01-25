Le Dragon Théâtre Clavel Paris

Le Dragon Théâtre Clavel Paris mercredi 4 février 2026.

Un conte satirique, miroir des dérives totalitaires

À une époque où les Dragons gagnent du terrain un peu partout dans le monde, ce texte résonne, plus que jamais.

Auteur

Evgueni Schwartz

Avec

Manon Biscroma

Hélène Guichardière

Paul Dédal

Andréa Fayet

Vincent Olive

Cassandre Oosthoek

Mise en scène

La Compagnie du 4ème Jour

Musique

Cassandre Oosthoek

Pièce – Théâtre Clavel –
Reprise Février 2026
Du mercredi 04 février 2026 au mercredi 25 février 2026 :
mercredi
de 19h15 à 20h45
payant

Tarif réduit scolaire: 10 euros

Public jeunes et adultes.

Théâtre Clavel 3 rue Clavel  75019 Paris
