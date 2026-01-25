Le Dragon Théâtre Clavel Paris
Le Dragon Théâtre Clavel Paris mercredi 4 février 2026.
Un conte satirique, miroir des dérives totalitaires
À une époque où les Dragons gagnent du terrain un peu partout dans le monde, ce texte résonne, plus que jamais.
Auteur
Evgueni Schwartz
Avec
Manon Biscroma
Hélène Guichardière
Paul Dédal
Andréa Fayet
Vincent Olive
Cassandre Oosthoek
Mise en scène
La Compagnie du 4ème Jour
Musique
Cassandre Oosthoek
Pièce – Théâtre Clavel –
Reprise Février 2026
Du mercredi 04 février 2026 au mercredi 25 février 2026 :
mercredi
de 19h15 à 20h45
payant
Tarif réduit scolaire: 10 euros
Public jeunes et adultes.
Théâtre Clavel 3 rue Clavel 75019 Paris
https://www.billetreduc.com/spectacle/le-dragon-377341
