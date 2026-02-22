Le Droit au bonheur (chanson française) Dijon

Le Droit au bonheur (chanson française)

8 Rue Olympe de Gouges Dijon Côte-d’Or

Début : 2026-03-28 17:00:00

fin : 2026-03-28 18:15:00

2026-03-28

Tous les êtres humains ont droit au bonheur, quels qu’ils soient.

Cependant, l’âge, la couleur de peau, le genre, l’orientation sexuelle, le handicap ne sont pas toujours faciles à vivre.

Les textes que Renata va chanter donnent la parole à ceux qui souffrent. Ils nous invitent à partager leur mal de vivre mais aussi leurs espérances en un monde plus tolérant.

Au piano Francis Harbulot.

Spectacle présenté dans le cadre du Mois de l’Égalité de la ville de Dijon et avec le soutien de la ville de Dijon.

Entrée libre.

8 Rue Olympe de Gouges Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 41 31 40 contact@confidences-chanson.fr

