Le droit peut-il protéger l’océan ? Bibliothèque publique d’information Paris

Dans un contexte de changement climatique, l’océan fait face à des menaces croissantes : pollution, surexploitation des ressources… Face à ces enjeux, la dimension juridique joue un rôle crucial pour garantir la protection de cet espace. Comment donner des droits à un espace naturel ? Où en est-on de la protection juridique de l’océan ?

Venez en apprendre davantage et poser toutes vos questions !

Animé par Association Bloom

Dans le cadre du cycle de conférences « Rendez-vous climat », la Bibliothèque publique d’information organise une rencontre autour du rôle de la dimension juridique au sein de la protection de l’océan.

Le mercredi 29 octobre 2025

de 19h00 à 20h30

gratuit Public adultes.

Bibliothèque publique d’information Immeuble Lumière, 40 avenue des Terroirs de France 75012 Atelier 1 (2e étage)Paris

