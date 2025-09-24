Le droit selon… Friedrich Hayek Faculté de droit et de science politique – Salle 209 Rennes

Cette conférence du cycle 2025-2026 « Le droit selon… » aura lieu le mercredi 24 septembre 2025.

### Intervenant

[Thibaud Guillebon](https://iode.univ-rennes.fr/interlocuteurs/thibaud-guillebon), Maître de conférences en droit privé et sciences criminelles à l’Université de Rennes et membre de l’IODE (UMR CNRS 6262), présentera la conférence « Le droit selon… Friedrich Hayek » le mercredi 24 septembre 2025 à la Faculté de droit et de science politique (salle 209).

### Présentation

Chaque conférence du cycle « Le droit selon… » est consacrée à la pensée juridique d’un auteur en particulier, tels Marcel Planiol, Michel Villey, Hugo Grotius ou encore Raymond Saleilles. Les interventions sont faites par des spécialistes de droit positif ou par des historiens du droit.

Ce cycle de conférences est organisé par le professeur Olivier Serra, doyen de la Faculté de droit et de science politique de l’Université de Rennes et membre de l’IODE (UMR CNRS 6262). Les conférences peuvent être validées au titre du PPPE et en tant que formation doctorale.

**Contact :**

Sandra Blandin,

[sandra.blandin@univ-rennes.fr](mailto:sandra.blandin@univ-rennes.fr)

Faculté de droit et de science politique – Salle 209 9 rue Jean Macé 35000 Rennes Quartiers Centre Rennes 35708 Ille-et-Vilaine