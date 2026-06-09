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Le Duathlon d’Issarbe Lanne-en-Barétous

Le Duathlon d’Issarbe Lanne-en-Barétous

Le Duathlon d’Issarbe Lanne-en-Barétous dimanche 26 juillet 2026.

Adresse : 610 Rue des Pyrénées

Ville : 64570 Lanne-en-Barétous

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : dimanche 26 juillet 2026

Fin : dimanche 26 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 15 15 15 Tarif de base plein tarif

Lanne-en-Barétous

Le Duathlon d’Issarbe

610 Rue des Pyrénées Lanne-en-Barétous Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 10:00:00
fin : 2026-07-26

Date(s) :
2026-07-26

Vélo 18km , 1100 D+
Trail 6 km, 100 D+
Les inscription ce font sur PBO   .

610 Rue des Pyrénées Lanne-en-Barétous 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine  

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English : Le Duathlon d’Issarbe

L’événement Le Duathlon d’Issarbe Lanne-en-Barétous a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme du Haut-Béarn

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