Le Duathlon d’Issarbe Lanne-en-Barétous
Le Duathlon d’Issarbe Lanne-en-Barétous dimanche 26 juillet 2026.
Lanne-en-Barétous
Le Duathlon d’Issarbe
610 Rue des Pyrénées Lanne-en-Barétous Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 10:00:00
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
Vélo 18km , 1100 D+
Trail 6 km, 100 D+
Les inscription ce font sur PBO .
610 Rue des Pyrénées Lanne-en-Barétous 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Le Duathlon d’Issarbe
L’événement Le Duathlon d’Issarbe Lanne-en-Barétous a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme du Haut-Béarn
À voir aussi à Lanne-en-Barétous (Pyrénées-Atlantiques)
- 17e Rallye du Barétous Lanne-en-Barétous 19 juin 2026
- 17e Rallye du Barétous Lanne-en-Barétous 20 juin 2026
- 17e Rallye du Barétous Lanne-en-Barétous 21 juin 2026
- Soirée disco-piscine Piscine Barétous Lanne-en-Barétous 8 juillet 2026
- Soirée disco-piscine Piscine Barétous Lanne-en-Barétous 22 juillet 2026