Le duel Espace culturel Sainte-Anne Lannion

Le duel

Espace culturel Sainte-Anne 2 rue de Kerampont Lannion Côtes-d’Armor

Début : 2026-03-05 20:30:00

fin : 2026-03-08 23:00:00

Date(s) :

2026-03-05

d’Anton Tchekhov. Adaptation de Jean-Claude Grumberg.

L’action se passe dans une petite ville balnéaire du Caucase. Ivan Laïevski se confie au bon docteur Saïmolenko. Ivan s’est lassé de Nadejda, une femme mariée qu’il avait séduite à Saint Petersbourg et fait venir dans le Caucase. Ivan veut retourner à Saint-Petersbourg mais il a des scrupules à l’abandonner.

Nadejda de son côté s’ennuie ferme dans le Caucase. Saïmolenko, le généreux médecin et cuisinier hors-pair tient chambre d’hôtes. Il héberge un diacre et Von Koren, un zoologiste rigoriste, partisan de la sélection naturelle.

Pour ce dernier, Ivan Laïevski est une canaille, un faible, il faut l’éliminer…

Mise en scène Marc De Saint Laurent

Durée environ 1h45 .

