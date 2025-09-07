Le duo Ad Amorem présente Du baroque à la mélodie française Saint-Gervais-sur-Couches

Eglise St Prothais et St Gervais de Saint-Gervais-sur-Couches Saint-Gervais-sur-Couches Saône-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 25 EUR

Début : 2025-09-07 17:00:00

2025-09-07

Concert classique piano et chant avec Claudine PARAIRE mezzo-soprano et François OGNIER au piano.

Dans ce programme sont interprétés

– des airs baroques (Purcell, Pergolèse, Vivaldi, Scarlatti, Paisiello, Haendel…)

– des lieder (Schubert, Schumann…)

– des mélodies françaises (Martini, Fauré, Massenet, Chausson…)Un voyage musical ponctué d’étapes dans le répertoire des plus grands compositeurs, avec le souci d’expliquer et de présenter chaque morceau. Le duo Ad Amorem régale les mélomanes .

