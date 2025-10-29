LE DUO ALYANE CHANTE BRASSENS OFF DU FESTIVAL 22 V’LA GEORGES Sète

LE DUO ALYANE CHANTE BRASSENS OFF DU FESTIVAL 22 V'LA GEORGES Sète mercredi 29 octobre 2025.

896 Bd de Verdun Clos St Joseph Sète Hérault

Début : 2025-10-29

2025-10-29

Le duo Alyane Aline Rouyre Barthes et Alain Aouat. Aline Guitare percussions voix Alain Guitare , clavier , accordéon , voix.

Le duo Alyane Aline Rouyre Barthes et Alain Aouat. Aline Guitare percussions voix Alain Guitare , clavier , accordéon , voix.Pour la fin du Festival Brassens 22 V’la Georges interprètera Brassens en amitiés, chansons impertinentes.Et pourquoi pas ?Un nouveau lieu à découvrir à cette occasion pour une association de cœur la Baleine Rouge .Vous aurez le temps d’aller écouter nos amis Alcaz au Lazaret à 20h, dans la continuité.Participation libre. .

896 Bd de Verdun Clos St Joseph Sète 34200 Hérault Occitanie +33 7 49 39 27 35 baleinerouge7@gmail.com

English :

The Alyane duo: Aline Rouyre Barthes and Alain Aouat. Aline Guitar percussion voice Alain Guitar , keyboard , accordion , voice.

German :

Das Duo Alyane: Aline Rouyre Barthes und Alain Aouat. Aline Gitarre Perkussion Stimme Alain Gitarre , Keyboard , Akkordeon , Stimme.

Italiano :

Il duo Alyane: Aline Rouyre Barthes e Alain Aouat. Aline Chitarra percussioni voce Alain Chitarra, tastiera, fisarmonica, voce.

Espanol :

El dúo Alyane: Aline Rouyre Barthes y Alain Aouat. Aline Guitarra percusiones voz Alain Guitarra , teclado , acordeón , voz.

