Le Duo Bluegrass à Brassy.

Concert à 20h, à la gare de Razou (68, Route du Tulipier).

William Rollin (guitare, banjo, chant) et Philippe Rollin (guitare et chant) proposent un large répertoire vocal et instrumental d’une musique qui prend ses racines dans le folk, la country irlandaise et celtique ou afro-américaine. Participation au chapeau.

Nombre de places limitées. .

Brassy 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté morvanartistique@gmail.com

