LE DUO CORSE FIUMINALE EN CONCERT Canet-en-Roussillon dimanche 19 avril 2026.
Canet-en-Roussillon Pyrénées-Orientales
Tarif : 17 – 17 – 17
Début : 2026-04-19 17:00:00
fin : 2026-04-19 18:30:00
2026-04-19
Duo corse Fiuminale Deux voix, une île!
Un voyage intérieur autant qu’un lien collectif, authentique et vibrant.
66140 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 95 37 64 21
Corsican duo Fiuminale ? Two voices, one island!
An inner journey as much as a collective bond, authentic and vibrant.
