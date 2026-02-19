LE DUO CORSE FIUMINALE EN CONCERT Canet-en-Roussillon

LE DUO CORSE FIUMINALE EN CONCERT

Village Canet-en-Roussillon Pyrénées-Orientales

Tarif : 17 – 17 – 17

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : 2026-04-19

17:00:00

18:30:00

Date(s) :

2026-04-19

Duo corse Fiuminale Deux voix, une île!

Un voyage intérieur autant qu’un lien collectif, authentique et vibrant.

Village Canet-en-Roussillon 66140 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 95 37 64 21

English :

Corsican duo Fiuminale ? Two voices, one island!

An inner journey as much as a collective bond, authentic and vibrant.

