Le duo de vidéastes lebel et le goff révèle le territoire de Paluel, au fil de séquences d’art-vidéo décalées et empreintes d’humour Le Clos des Fées Paluel

À l’automne 2024, le duo d’artistes vidéastes lebel et le goff est parti arpenter le territoire de Paluel et de la Vallée de la Durdent, à l’invitation d’une résidence artistique du Clos des fées.

À l’issue de leur résidence d’artistes, lebel et le goff livrent une belle moisson riche d’une vingtaine de productions vidéo.

L’existence artistique de ce binôme de créateurs remonte au début des années 2000 avec l’éclosion d’une production fantaisiste qui deviendra la singulière marque de fabrique de ces deux rêveurs. À partir de divers éléments glanés, naissent sous leurs regards des créations imagées qui contribuent à rendre la vie un peu plus ludique. Si leur inspiration se nourrit de notre quotidien, film après film, ils savent le colorer de leur géniale poésie burlesque. Depuis plus de deux décennies, ce duo créatif façonne ainsi ses œuvres au fil d’expositions, en interpellant le visiteur sans jamais l’offenser.

À Paluel et au-delà, le binôme de vidéastes a d’abord exploré les éléments qui peuplent le paysage pour en sélectionner au terme d’un inventaire, de ceux qui ornent le jardin du Clos des fées jusqu’au château voisin en passant par la vallée de la Durdent. Cette confrontation à de nouveaux sites leur a servi de décor et d’inspiration à une série d’historiettes tragi-comiques. De leurs minutieuses investigations, nos deux artistes se sont alors lancé dans la production d’une série de courtes vidéographies où, fidèles à leur démarche, ils se mettent en scène costumés en détournant des objets, au milieu de paysages.

Dans l’exposition présentée à Paluel tout le mois de novembre, près d’une vingtaine de vidéos sont projetées dans un environnement reprenant les objets et photographies réalisées lors des tournages. Le visiteur y reconnaîtra des sites familiers de communes de la côte d’Albâtre, révélés ici sous un nouvel éclairage : Veulettes-sur-mer, Fontenay, Vittefleur, Saint-Valéry-en-Caux, Veules-les-Roses et bien entendu, Paluel et Conteville. Par l’esthétique loufoque déclinée dans la multitude de saynètes filmées, le territoire investi s’appréhende sous le regard empreint de l’humour caractéristique de ses auteurs. Une candeur que le duo revendique comme une douce rébellion contre les impératifs de la norme.

À noter, en lien avec cette nouvelle série de vidéos insolites, l’atelier d’écriture gratuit qui sera animé au Clos des Fées, le samedi 5 novembre, à 14h, par Ginou Lebreton.

reservations.closdesfees@mairie-paluel.fr 02 35 99 25 46 http://urlr.me/duqEpV

Le Clos des Fées Paluel. Paluel 76450 Seine-Maritime