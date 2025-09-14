Le Duo Psyché en concert Dorlisheim

Le Duo Psyché en concert Dorlisheim dimanche 14 septembre 2025.

Le Duo Psyché en concert

13 rue de l’église Dorlisheim Bas-Rhin

Début : Dimanche 2025-09-14 17:00:00

fin : 2025-09-14 18:00:00

2025-09-14

Depuis l’Antiquité, la flûte et la harpe séduisent par leurs timbres complémentaires, et leur union s’affirme pleinement au XIXe siècle avec l’essor du répertoire savant. Le Duo Psyché s’inscrit dans cette tradition en offrant un voyage musical à travers les siècles, de Bach à Bartók.

L’association de le flûte et de la harpe possède une histoire riche et fascinante.

Dès l’Antiquité, ces deux instruments étaient déjà appréciés pour leurs timbres complémentaires: la flûte, souffle aérien et chant mélodieux, et la harpe, cordes résonnantes évoquant tantôt l’intimité, tantôt la majesté.

C’est toutefois au XIXème siècle que leur union s’impose véritablement dans le répertoire savant.

L’essor de la harpe moderne, perfectionnée notamment par Sébastien Erard, ouvre aux compositeurs de nouvelles possibilités techniques et expressives.

De nombreuses pièces de salon et de concert voient le jour, portées par l’élégance et la délicatesse de ce duo. Au XXème siècle, les musiciens continuent d’explorer cette formation, séduits par la transparence et la modernité de son timbre.

Le Duo Psyché s’inscrit dans cette tradition tout en cherchant à mettre en lumière la diversité des styles et des époques. La flûte et la harpe, à la fois proches et contrastées, permettent de voyager entre lyrisme, virtuosité et couleurs harmoniques subtiles.

Au fil de ce programme, le Duo Psyché vous invite à parcourir plusieurs siècles de musique, de J.S BACH à B. BARTOK, témoignant de la richesse et de l’universalité de cette formation singulière. .

13 rue de l’église Dorlisheim 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 6 79 02 20 40 z.braiek@gmail.com

English :

The complementary timbres of the flute and harp have captivated listeners since antiquity, and their union became fully established in the 19th century with the development of the scholarly repertoire. Duo Psyché continues this tradition, offering a musical journey through the centuries, from Bach to Bartók.

German :

Seit der Antike haben Flöte und Harfe mit ihren sich ergänzenden Klangfarben begeistert, und ihre Verbindung wurde im 19. Jahrhundert mit dem Aufschwung des gelehrten Repertoires vollendet. Das Duo Psyché knüpft an diese Tradition an und bietet eine musikalische Reise durch die Jahrhunderte von Bach bis Bartók.

Italiano :

I timbri complementari del flauto e dell’arpa hanno affascinato il pubblico fin dall’antichità e la loro unione si è affermata nel XIX secolo con lo sviluppo del repertorio erudito. Il Duo Psyché continua questa tradizione, offrendo un viaggio musicale attraverso i secoli, da Bach a Bartók.

Espanol :

Los timbres complementarios de la flauta y el arpa han cautivado al público desde la antigüedad, y su unión alcanzó su plenitud en el siglo XIX con el desarrollo del repertorio erudito. El Dúo Psyché continúa esta tradición, ofreciendo un viaje musical a través de los siglos, de Bach a Bartók.

