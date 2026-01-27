Le Duo Tanguissima aux oiseaux de passage Genouillé

Le Duo Tanguissima aux oiseaux de passage

11 rue des frênes Genouillé Charente-Maritime

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Début : 2026-02-08 16:00:00

fin : 2026-02-08

2026-02-08

Venez et découvrez le duo Tanguissima aux oiseaux de passage avec Virginie Trognon à l’accordéon et Florence Calmel à la contrebasse.

11 rue des frênes Genouillé 17430 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 32 53 76 lesoiseauxdepassage@yahoo.com

English :

Come and discover the duo Tanguissima aux oiseaux de passage with Virginie Trognon on accordion and Florence Calmel on double bass.

