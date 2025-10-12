Le Duplex Anny Duperey · Francis Perrin · Corinne Touzet · Pascal Légitimus place Aletti Vichy
place Aletti Opéra de Vichy Vichy Allier
Début : 2025-10-12 15:00:00
fin : 2025-10-12 16:30:00
2025-10-12
Après son triomphe au Théâtre de Paris, cette comédie survoltée au casting quatre étoiles promet rires et situations irrésistibles !
place Aletti Opéra de Vichy Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 50 30
English :
Following its triumph at the Théâtre de Paris, this over-the-top comedy with a four-star cast promises laughter and irresistible situations!
German :
Nach ihrem Triumph am Théâtre de Paris verspricht diese überdrehte Komödie mit Vier-Sterne-Besetzung Lachen und unwiderstehliche Situationen!
Italiano :
Dopo il trionfo al Théâtre de Paris, questa commedia sopra le righe con un cast a quattro stelle promette risate e situazioni irresistibili!
Espanol :
Tras su triunfo en el Théâtre de Paris, esta comedia sobrecogedora con un reparto de cuatro estrellas promete risas y situaciones irresistibles
