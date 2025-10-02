Le Duplex- Anny Duperey, Francis Perrin, Pascal Légitimus, Corinne Touzet Le Pin Galant Mérignac

GÉNÉRAL : 46 € / RÉDUIT ET PRIVILÈGE : 40 € / ENFANTS ET ÉTUDIANTS : 15 € / SCOLAIRES : 10 €

Début : 2025-10-02T20:30:00 – 2025-10-02T22:00:00

Fin : 2025-10-03T20:30:00 – 2025-10-03T22:00:00

Après une saison triomphale au Théâtre de Paris, « Le Duplex » est de retour en tournée ! Écrite et mise en scène par Didier Caron, cette comédie au casting 4 étoiles provoque joie et éclats de rire.

Les Berger habitent au sixième et dernier étage d’un immeuble parisien. Ils s’y sentent bien, tellement bien qu’ils aimeraient agrandir leur espace et rêvent de récupérer l’appartement des Tissandier, leurs sympathiques voisins et amis du cinquième, afin de se créer un joli duplex. Mais les Tissandier sont heureux dans leur appartement et ne comptent pas déménager. Comment faire alors ?

Il ne reste aux Berger qu’une seule alternative : utiliser tous les moyens possibles pour arriver à leur fin !

Le Pin Galant 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac Mérignac 33700 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 97 82 82 https://www.lepingalant.com

