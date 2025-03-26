LE DUPLEX – ARCADIUM Annecy

LE DUPLEX – ARCADIUM Annecy vendredi 12 décembre 2025.

Tarif : – euros.

LE DUPLEXPrêts à tout pour s’agrandir !Une comédie écrite et mise en scène par Didier CARON Avec : Anny DUPEREY, Pascal LÉGITIMUS, Francis PERRIN et Corinne TOUZETDécors : Jean HAAS assisté de Bastien FORESTIERLumières : Madjid HAKIMIMusique : Hervé DEVOLDERChorégraphie : Catherine ARONDELDurée du spectacle : 1h30Mention producteur : Richard Caillat – Arts Live Entertainment – Fimalac Culture, en accord avec le Théâtre de Paris et Bonne PiocheMention photographe :-Affiche : © Bernard RICHEBÉ-Photos de scène / presse : © Charlie Monne, © Lorène Carpentier, Bonne Pioche 2023, © Béatrice LivetAprès une saison triomphale au Théâtre de Paris, « Le Duplex » est de retour en tournée ! Écrite et mise en scène par Didier Caron, cette comédie au casting 4 étoiles provoque joie et éclats de rire.Les Berger habitent au sixième et dernier étage d’un immeuble parisien. Ils s’y sentent bien, tellement bien qu’ils aimeraient agrandir leur espace et rêvent de récupérer l’appartement des Tissandier, leurs sympathiques voisins et amis du cinquième afin de se créer un joli duplex.Mais les Tissandier sont heureux dans leur appartement et ne comptent pas déménager. Comment faire alors ?Il ne reste aux Berger qu’une seule alternative : utiliser tous les moyens possibles pour arriver à leur fin !

ARCADIUM 32 BOULEVARD DU FIER – 74000 Annecy 74