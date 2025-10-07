LE DUPLEX Carcassonne

LE DUPLEX Carcassonne mardi 7 octobre 2025.

LE DUPLEX

33 Rue Courtejaire Carcassonne Aude

Tarif : 33 – 33 – 48 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-07 20:30:00

fin : 2025-10-07

Date(s) :

2025-10-07

Après une saison triomphale au Théâtre de Paris, Le Duplex est de retour en tournée ! Écrite et mise en scène par Didier Caron, cette comédie au casting 4 étoiles provoque joie et éclats de rire.

Les Berger habitent au sixième et dernier étage d’un immeuble parisien. Ils s’y sentent bien, tellement bien qu’ils aimeraient agrandir leur espace et rêvent de récupérer l’appartement des Tissandier, leurs sympathiques voisins et amis du cinquième afin de se créer un joli duplex. Mais les Tissandier sont heureux dans leur appartement et ne comptent pas déménager. Comment faire alors ?Il ne reste aux Berger qu’une seule alternative utiliser tous les moyens possibles pour arriver à leur fin !

Durée 1h30

Auteur et Metteur en scène Didier CARON

Avec :

Anny DUPEREY

Pascal LÉGITIMUS

Francis PERRIN

Corinne TOUZET

.

33 Rue Courtejaire Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 4 68 11 59 15 pacbilletterie@mairie-carcassonne.fr

English :

After a triumphant season at the Théâtre de Paris, « Le Duplex » is back on tour! Written and directed by Didier Caron, this comedy with a 4-star cast provokes joy and laughter.

The Berger family live on the sixth and top floor of a Paris apartment building. They feel comfortable there, so much so that they would like to extend their living space and dream of taking over the apartment of the Tissandiers, their friendly neighbors and friends on the fifth floor, to create a lovely duplex. But the Tissandiers are happy in their apartment and have no intention of moving. So the Berger family is left with only one alternative: use any means necessary to achieve their goal!

Running time: 1h30

Author and director: Didier CARON

Starring :

Anny DUPEREY

Pascal LÉGITIMUS

Francis PERRIN

Corinne TOUZET

German :

Nach einer triumphalen Saison im Théâtre de Paris ist « Le Duplex » wieder auf Tournee! Geschrieben und inszeniert von Didier Caron, sorgt diese Komödie mit einer 4-Sterne-Besetzung für Freude und Lachsalven.

Die Bergers wohnen im sechsten und letzten Stock eines Pariser Wohnhauses. Sie fühlen sich dort so wohl, dass sie gerne mehr Platz hätten und davon träumen, die Wohnung der Tissandiers, ihrer freundlichen Nachbarn und Freunde aus dem fünften Stock, zu übernehmen, um sich eine hübsche Maisonettewohnung einzurichten. Doch die Tissandiers sind glücklich in ihrer Wohnung und haben nicht vor, umzuziehen. Den Bergers bleibt nur eine Alternative: Sie müssen alle möglichen Mittel einsetzen, um ihr Ziel zu erreichen!

Dauer: 1,5 Stunden

Autor und Regisseur: Didier CARON

Mit :

Anny DUPEREY

Pascal LEGITIMUS

Francis PERRIN

Corinne TOUZET

Italiano :

Dopo una stagione trionfale al Théâtre de Paris, « Le Duplex » torna in tournée! Scritta e diretta da Didier Caron, questa commedia con un cast a 4 stelle vi farà ridere a crepapelle.

La famiglia Berger vive al sesto e ultimo piano di un condominio di Parigi. Si sentono a loro agio, tanto che vorrebbero ampliare il loro spazio abitativo e sognano di rilevare l’appartamento dei Tissandier, i loro simpatici vicini e amici del quinto piano, per creare un grazioso appartamento duplex. Ma i Tissandier sono felici nel loro appartamento e non hanno intenzione di trasferirsi. Alla famiglia Berger resta quindi una sola opzione: usare qualsiasi mezzo per raggiungere il loro obiettivo!

Durata: 1h30

Autore e regista: Didier CARON

Interpreti :

Anny DUPEREY

Pascal LÉGITIMUS

Francis PERRIN

Corinne TOUZET

Espanol :

Tras una temporada triunfal en el Théâtre de Paris, « Le Duplex » vuelve de gira Escrita y dirigida por Didier Caron, esta comedia con un reparto de 4 estrellas le hará reír a carcajadas.

La familia Berger vive en el sexto y último piso de un bloque de apartamentos de París. Se sienten cómodos allí, tan cómodos que les gustaría ampliar su espacio vital y sueñan con ocupar el piso de los Tissandier, sus amables vecinos y amigos del quinto piso, para poder crear un bonito apartamento dúplex. Pero los Tissandier son felices en su piso y no tienen intención de mudarse. Así que a la familia Berger sólo le queda una opción: ¡utilizar cualquier medio necesario para conseguir su objetivo!

Duración: 1h30

Autor y Director: Didier CARON

Protagonistas :

Anny DUPEREY

Pascal LÉGITIMUS

Francis PERRIN

Corinne TOUZET

L’événement LE DUPLEX Carcassonne a été mis à jour le 2025-08-05 par A.D.T. de l’Aude / 11 OT Carcassonne