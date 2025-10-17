Le Duplex Cholet

Le Duplex Cholet vendredi 17 octobre 2025.

Le Duplex

Rue Jean Vilar Cholet Maine-et-Loire

Tarif : 30 – 30 – 42 EUR

Début : 2025-10-17 20:30:00

fin : 2025-10-17 22:00:00

2025-10-17

De et M/S Didier Caron

Avec Anny Duperey, Pascal Légitimus, Francis Perrin et Corinne Touzet

« Prêts à tout pour s’agrandir ! » .

Rue Jean Vilar Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 72 77 24 24 info-theatre@choletagglomeration.fr

