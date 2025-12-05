LE DUPLEX – L’ACCLAMEUR Niort

LE DUPLEX – L’ACCLAMEUR Niort vendredi 5 décembre 2025.

Une comédie écrite et mise en scène par Didier CARONAvec Anny DUPEREY, Pascal LE´GITIMUS, Francis PERRIN et Corinne TOUZETAprès sa création triomphale en février, « Le duplex » est de retour au Théâtre de Paris à partir du 12 septembre 2024 ! Écrite et mise en scène par Didier Caron, cette comédie au casting 4 étoiles provoque joie et éclats de rire.Les Berger habitent au sixième et dernier étage d’un immeuble Parisien. Ils s’y sentent bien, tellement bien qu’ils aimeraient agrandir leur espace et rêvent de récupérer l’appartement des Tissandier, leurs sympathiques voisins et amis du cinquième afin de se créer un joli duplex.Mais les Tissandier sont heureux dans leur appartement et ne comptent pas déménager. Comment faire alors ?Il ne reste aux Berger qu’une seule alternative : utiliser tous les moyens possible pour arriver à leur fin !En accord avec Bonne Pioche

L’ACCLAMEUR 50 Rue Charles Darwin 79000 Niort 79