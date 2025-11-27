Le Duplex Le Forum Le Mans

Le Duplex

Prochainement au Forum, au Mans !!!

LE DUPLEX

Prêts à tout pour s’agrandir !

Une comédie écrite et mise en scène par Didier CARON

Avec Anny DUPEREY, Pascal LÉGITIMUS, Francis PERRIN et Corinne TOUZET

Décors Jean HAAS assisté de Bastien FORESTIER

Lumières Madjid HAKIMI

Musique Hervé DEVOLDER

Chorégraphie Catherine ARONDEL

INFOS

Durée du spectacle 1h30

Mention producteur Richard Caillat Arts Live Entertainment Fimalac Culture, en accord avec le Théâtre de Paris et Bonne Pioche

Mention photographe

– Affiche © Bernard RICHEBÉ

– Photos de scène / presse © Charlie Monne, © Lorène Carpentier, Bonne Pioche 2023, © Béatrice Livet

PITCH

Après une saison triomphale au Théâtre de Paris, Le Duplex est de retour en tournée ! Écrite et mise en scène par Didier Caron, cette comédie au casting 4 étoiles provoque joie et éclats de rire.

Les Berger habitent au sixième et dernier étage d’un immeuble parisien. Ils s’y sentent bien, tellement bien qu’ils aimeraient agrandir leur espace et rêvent de récupérer l’appartement des Tissandier, leurs sympathiques voisins et amis du cinquième afin de se créer un joli duplex.

Mais les Tissandier sont heureux dans leur appartement et ne comptent pas déménager. Comment faire alors ?

Il ne reste aux Berger qu’une seule alternative utiliser tous les moyens possibles pour arriver à leur fin !

-Placement Placement assis numéroté

RDV le jeudi 27 novembre 2025 à 20h30, au Forum. .

Le Forum Centre des Expositions Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire

