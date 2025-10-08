LE DUPLEX – PALAIS DES CONGRES Perpignan

LE DUPLEX – PALAIS DES CONGRES Perpignan mercredi 8 octobre 2025.

LE DUPLEX Début : 2025-10-08 à 20:29. Tarif : – euros.

BOITACLOUS PRÉSENTE : LE DUPLEXÉcrite et mise en scène par Didier Caron, cette comédie au casting 4 étoiles provoque joie et éclats de rire.Les Berger habitent au sixième et dernier étage d’un immeuble parisien. Ils s’y sentent bien, tellement bien qu’ils aimeraient agrandir leur espace et rêvent de récupérer l’appartement des Tissandier, leurs sympathiques voisins et amis du cinquième afin de se créer un joli duplex.Mais les Tissandier sont heureux dans leur appartement et ne comptent pas déménager. Comment faire alors ?Il ne reste aux Berger qu’une seule alternative : utiliser tous les moyens possibles pour arriver à leur fin !

Vous pouvez obtenir votre billet ici

PALAIS DES CONGRES PLACE ARMAND LANOUX 66000 Perpignan 66