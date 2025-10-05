LE DUPLEX ZENITH DE PAU Pau

LE DUPLEX ZENITH DE PAU Pau dimanche 5 octobre 2025.

ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 28 – 28 – 52 EUR

Début : 2025-10-05

fin : 2025-10-05

2025-10-05

Anny DUPEREY, Pascal LE´GITIMUS, Francis PERRIN et Corinne TOUZET

Après une saison triomphale au Théâtre de Paris, Le Duplex est de retour en tournée ! Écrite et mise en scène par Didier Caron, cette comédie au casting 4 étoiles provoque joie et éclats de rire.

Les Berger habitent au sixième et dernier étage d’un immeuble parisien. Ils s’y sentent bien, tellement bien qu’ils aimeraient agrandir leur espace et rêvent de récupérer l’appartement des Tissandier, leurs sympathiques voisins et amis du cinquième afin de se créer un joli duplex.

Mais les Tissandier sont heureux dans leur appartement et ne comptent pas déménager. Comment faire alors ?

Il ne reste aux Berger qu’une seule alternative utiliser tous les moyens possibles pour arriver à leur fin ! .

ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

