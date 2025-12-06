Le duplex – Prêts à tout pour s’agrandir ! Cité des Congrès Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-06 20:30 – 22:00

Gratuit : non 45 € à 69 € 45 € à 69 € Billetterie : lacite-nantes.fr/evenement/le-duplex-prets-a-tout-pour-sagrandir.html Tout public

Comédie écrite et mise en scène par Didier Caron Les Berger habitent au sixième et dernier étage d’un immeuble parisien. Ils s’y sentent bien, tellement bien qu’ils aimeraient agrandir leur espace et rêvent de récupérer l’appartement des Tissandier, leurs sympathiques voisins et amis du cinquième afin de se créer un joli duplex.Mais les Tissandier sont heureux dans leur appartement et ne comptent pas déménager. Comment faire alors ?Il ne reste aux Berger qu’une seule alternative : utiliser tous les moyens possibles pour arriver à leur fin ! Avec Anny Duperey, Pascal Légitimus, Francis Perrin et Corinne Touzet Représentation dans le grand auditorium

Cité des Congrès Centre-ville Nantes 44000

