LE DUPLEX – RADIANT – BELLEVUE Caluire Et Cuire

LE DUPLEX – RADIANT – BELLEVUE Caluire Et Cuire jeudi 18 décembre 2025.

LE DUPLEX Début : 2025-12-18 à 20:30. Tarif : – euros.

Le duplex Anny Duperey, Pascal Légitimus, Francis Perrin et Corinne Touzet . Après une saison triomphale au Théâtre de Paris, « Le duplex » est de retour en tournée ! Écrite et mise en scène par Didier Caron, cette comédie provoque joie et éclats de rire.Prêts à tout pour s’agrandir ! Les Berger habitent au sixième et dernier étage d’un immeuble parisien. Ils s’y sentent bien, tellement bien qu’ils aimeraient agrandir leur espace et rêvent de récupérer l’appartement des Tissandier, leurs sympathiques voisins et amis du cinquième afin de se créer un joli duplex. Mais les Tissandier sont heureux dans leur appartement et ne comptent pas déménager. Comment faire alors ? Il ne reste aux Berger qu’une seule alternative : utiliser tous les moyens possibles pour arriver à leur fin ! Cette pièce plonge simultanément les spectateurs dans les deux appartements des protagonistes, et le casting 4 étoiles (Anny Duperey, Pascal Légitimus, Francis Perrin et Corinne Touzet) fonctionne à merveille. Didier Caron prouve une nouvelle fois son talent pour mettre en scène des comédies, en alliant avec brio étude de mœurs et divertissement.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

RADIANT – BELLEVUE 1 RUE JEAN MOULIN 69300 Caluire Et Cuire 69