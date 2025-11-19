Le Duplex Roubaix

Le Duplex

31 rue de l’Epeule Roubaix Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-19 20:00:00

fin : 2025-11-20 21:30:00

Date(s) :

2025-11-19 2025-11-20

Après avoir conquis le Théâtre de Paris, _Le Duplex_, écrit et mis en scène par Didier Caron, s’apprête à enflammer les scènes de toute la France avec un casting étincelant Anny Duperey, Corinne Touzet, Francis Perrin et Pascal Légitimus.

Au dernier étage d’un immeuble parisien, les Berger rêvent d’agrandir leur appartement… en subtilisant celui des Tissandier, leurs voisins du dessous. Mais ces derniers ne comptent pas se laisser faire. Et c’est le début d’une bataille de ruses, de stratagèmes hilarants et de manipulations délicieusement immorales ! Entre quiproquos, piques acérées et situations complètement cocasses, _Le Duplex_ transforme la mesquinerie humaine en comédie pétillante.

Didier Caron, déjà maître du rire avec _Un cadeau particulier_ et _Fausse Note_, joue ici avec les travers humains comme un chef d’orchestre virtuose, les rendant irrésistiblement comiques.

Avec des dialogues croustillants, une mise en scène dynamique et quatre comédiens au sommet de leur art, _Le Duplex_ est une comédie de boulevard brillante et effervescente, un concentré de rire et de bonne humeur garanti !

Préparez-vous à rire sans retenue et à suivre ces quatre complices dans un tourbillon d’espièglerie et de fantaisie.

Après avoir conquis le Théâtre de Paris, _Le Duplex_, écrit et mis en scène par Didier Caron, s’apprête à enflammer les scènes de toute la France avec un casting étincelant Anny Duperey, Corinne Touzet, Francis Perrin et Pascal Légitimus.

Au dernier étage d’un immeuble parisien, les Berger rêvent d’agrandir leur appartement… en subtilisant celui des Tissandier, leurs voisins du dessous. Mais ces derniers ne comptent pas se laisser faire. Et c’est le début d’une bataille de ruses, de stratagèmes hilarants et de manipulations délicieusement immorales ! Entre quiproquos, piques acérées et situations complètement cocasses, _Le Duplex_ transforme la mesquinerie humaine en comédie pétillante.

Didier Caron, déjà maître du rire avec _Un cadeau particulier_ et _Fausse Note_, joue ici avec les travers humains comme un chef d’orchestre virtuose, les rendant irrésistiblement comiques.

Avec des dialogues croustillants, une mise en scène dynamique et quatre comédiens au sommet de leur art, _Le Duplex_ est une comédie de boulevard brillante et effervescente, un concentré de rire et de bonne humeur garanti !

Préparez-vous à rire sans retenue et à suivre ces quatre complices dans un tourbillon d’espièglerie et de fantaisie. .

31 rue de l’Epeule Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 24 07 07 contact@coliseeroubaix.com

English :

After conquering the Théâtre de Paris, _Le Duplex_, written and directed by Didier Caron, is about to set stages all over France ablaze with a sparkling cast: Anny Duperey, Corinne Touzet, Francis Perrin and Pascal Légitimus.

On the top floor of a Paris apartment building, the Berger family dream of enlarging their apartment? by stealing it from the Tissandier family, their downstairs neighbors. But the Tissandiers have no intention of letting this happen. And so begins a battle of wiles, hilarious stratagems and deliciously immoral manipulations! Between misunderstandings, sharp jabs and hilarious situations, _Le Duplex_ transforms human pettiness into sparkling comedy.

Didier Caron, already a master of laughter with _Un cadeau particulier_ and _Fausse Note_, here plays with human foibles like a virtuoso conductor, making them irresistibly comic.

With its crisp dialogue, dynamic staging and four actors at the top of their game, _Le Duplex_ is a brilliant, effervescent boulevard comedy, guaranteed to deliver laughs and good humor!

Get ready to laugh without restraint and follow these four accomplices in a whirlwind of mischief and fantasy.

German :

Nachdem _Le Duplex_, geschrieben und inszeniert von Didier Caron, das Pariser Theater erobert hat, bereitet er sich darauf vor, die Bühnen in ganz Frankreich mit einer funkelnden Besetzung zu entzünden: Anny Duperey, Corinne Touzet, Francis Perrin und Pascal Légitimus.

In der obersten Etage eines Pariser Gebäudes träumen die Bergers davon, ihre Wohnung zu vergrößern, indem sie die Wohnung der Tissandiers, ihrer Nachbarn unter ihnen, stehlen. Doch die Tandieriers lassen sich nicht so einfach abspeisen. Und so beginnt ein Kampf der Tricks, urkomischen Strategien und herrlich unmoralischen Manipulationen! Mit Missverständnissen, scharfen Spitzen und völlig komischen Situationen verwandelt _Le Duplex_ die menschliche Kleinlichkeit in eine spritzige Komödie.

Didier Caron, der bereits mit _Un cadeau particulier_ und _Fausse Note_ ein Meister des Lachens war, spielt hier wie ein virtuoser Dirigent mit den menschlichen Eigenheiten und macht sie unwiderstehlich komisch.

Mit knackigen Dialogen, einer dynamischen Inszenierung und vier Schauspielern auf dem Höhepunkt ihrer Kunst ist _Le Duplex_ eine brillante und spritzige Boulevardkomödie, ein Konzentrat aus Lachen und guter Laune, garantiert!

Bereiten Sie sich darauf vor, hemmungslos zu lachen und den vier Komplizen in einen Strudel aus Schelmerei und Fantasie zu folgen.

Italiano :

Dopo aver conquistato il Théâtre de Paris, _Le Duplex_, scritto e diretto da Didier Caron, si appresta a infiammare i palcoscenici di tutta la Francia con un cast scintillante: Anny Duperey, Corinne Touzet, Francis Perrin e Pascal Légitimus.

All’ultimo piano di un condominio parigino, la famiglia Berger sogna di ingrandire il proprio appartamento rubandolo ai Tissandier, i loro vicini del piano di sotto. Ma i vicini non hanno intenzione di lasciarli fare. Inizia così una battaglia di astuzie, stratagemmi esilaranti e manipolazioni deliziosamente immorali! Tra equivoci, battute taglienti e situazioni esilaranti, _Le Duplex_ trasforma la meschinità umana in una commedia frizzante.

Didier Caron, già maestro della risata con _Un cadeau particulier_ e _Fausse Note_, gioca con le manie umane come un virtuoso direttore d’orchestra, rendendole irresistibilmente comiche.

Con i suoi dialoghi nitidi, la regia dinamica e quattro attori al massimo delle loro possibilità, _Le Duplex_ è una commedia da boulevard brillante ed effervescente, che vi regalerà risate e buonumore!

Preparatevi a ridere senza ritegno e a seguire questi quattro complici in un turbine di malizia e fantasia.

Espanol :

Tras conquistar el Théâtre de Paris, _Le Duplex_, escrita y dirigida por Didier Caron, está a punto de incendiar los escenarios de toda Francia con un reparto de relumbrón: Anny Duperey, Corinne Touzet, Francis Perrin y Pascal Légitimus.

En el último piso de un bloque de apartamentos de París, la familia Berger sueña con ampliar su piso… robándoselo a los Tissandier, sus vecinos de abajo. Pero sus vecinos no tienen intención de dejarles. Así comienza una batalla de artimañas, estratagemas hilarantes y manipulaciones deliciosamente inmorales Entre malentendidos, golpes de efecto y situaciones hilarantes, _Le Duplex_ convierte la mezquindad humana en una comedia chispeante.

Didier Caron, ya un maestro de la risa con _Un cadeau particulier_ y _Fausse Note_, juega con las debilidades humanas como un virtuoso director de orquesta, haciéndolas irresistiblemente cómicas.

Con sus diálogos nítidos, una dirección dinámica y cuatro actores en la cima de su juego, _Le Duplex_ es una brillante y efervescente comedia de bulevar, ¡garantizada para arrancarle carcajadas y buen humor!

Prepárese para reír sin freno y siga a estos cuatro cómplices en un torbellino de travesuras y fantasía.

L’événement Le Duplex Roubaix a été mis à jour le 2025-10-04 par Hauts-de-France Tourisme