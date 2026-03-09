Le Fablab Chez Albert Habilitation découpeuse vinyle Espace Boris Vian Montluçon
Le Fablab Chez Albert Habilitation découpeuse vinyle Espace Boris Vian Montluçon vendredi 15 mai 2026.
Le Fablab Chez Albert Habilitation découpeuse vinyle
Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 17:00:00
fin : 2026-05-15
Date(s) :
2026-05-15
Pour adultes sur inscription.
.
Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 54 45
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
For adults, registration required.
L’événement Le Fablab Chez Albert Habilitation découpeuse vinyle Montluçon a été mis à jour le 2026-03-09 par Montluçon Tourisme