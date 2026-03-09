Le Fablab Chez Albert On s’amuse avec le Makey Makey Espace Boris Vian Montluçon

Le Fablab Chez Albert On s’amuse avec le Makey Makey

Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 14:00:00

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-05-02

Découverte de la carte Makey Makey et de ses possibilités tout en s’amusant.

4-7 ans, sur inscription.

.

Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 54 45

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Have fun discovering the Makey Makey card and its possibilities.

ages 4-7, registration required.

L’événement Le Fablab Chez Albert On s’amuse avec le Makey Makey Montluçon a été mis à jour le 2026-03-09 par Montluçon Tourisme