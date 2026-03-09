Le Fablab Chez Albert On s’amuse avec le Makey Makey Espace Boris Vian Montluçon
Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon Allier
Début : 2026-05-02 14:00:00
2026-05-02
Découverte de la carte Makey Makey et de ses possibilités tout en s’amusant.
4-7 ans, sur inscription.
Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 54 45
Have fun discovering the Makey Makey card and its possibilities.
ages 4-7, registration required.
