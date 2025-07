« Le fabuleux au Moyen Âge » Site départemental de la maison natale de Jeanne d’Arc Domrémy-la-Pucelle

« Le fabuleux au Moyen Âge » 16 et 17 août Site départemental de la maison natale de Jeanne d'Arc Domrémy-la-Pucelle samedi 16 août 2025

« Le fabuleux au Moyen Âge » 16 et 17 août Site départemental de la maison natale de Jeanne d’Arc Vosges

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-08-16T10:00:00 – 2025-08-16T18:00:00

Fin : 2025-08-17T10:00:00 – 2025-08-17T18:00:00

Dès votre arrivée, des troubadours vous accueillent avec des mélodies entraînantes, et les étals colorés vous plongent dans un mode d’artisanats médiévaux.

Quatre compagnies de reconstitutions historiques offrent des spectacles vivants, exposent leurs créations, racontent des histoires et vous invitent à une véritable immersion dans une époque fascinante.

Rejoignez-nous à Domremy, là où l’histoire s’éveille et où chacun peut s’amuser tout en découvrant le passé !

Restauration sur place possible.

Pour plus d’informations : https://maisonjeannedarc.vosges.fr/

Site départemental de la maison natale de Jeanne d’Arc 2 rue de la Basilique, Domrémy-la-Pucelle, Vosges, Grand Est Domrémy-la-Pucelle 88630 Vosges Grand Est 0329069586 https://maisonjeannedarc.vosges.fr/ https://www.facebook.com/Sites-de-Grand-et-Domremy-la-Pucelle-252528031769005/ [{« link »: « https://maisonjeannedarc.vosges.fr/ »}] La Maison natale de Jeanne d’Arc :

Acquise par le Conseil départemental des Vosges en 1818, et classée au titre des Monuments Historiques en 1840, la Maison natale du 15e siècle se situe à proximité immédiate de l’église paroissiale, dans un jardin arboré et orné d’un monument commémoratif néoclassique.

Le Centre « Visages de Jehanne » :

Jouxtant la Maison natale, il présente l’exposition permanente « Visages de Jehanne » déclinée en quatre thématiques pour mieux appréhender l’héroïne médiévale : « Dans l’intimité de Jeanne », « Jeanne fille de la frontière », « Les combats de Jeanne » et « Du personnage au mythe ». Parkings à proximité du site

Imaginez un week-end enchanteur où le temps semble s’arrêter, vous transportant au cœur d’un Moyen Âge étonnant. Moyen Age Jeanne d’Arc

