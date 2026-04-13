Le Fabuleux destin d’Amélie Poulain, L’Ecran, Saint-Denis

Le Fabuleux destin d’Amélie Poulain Samedi 18 avril, 14h30 L’Ecran Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-18T14:30:00+02:00 – 2026-04-18T16:30:00+02:00

Fin : 2026-04-18T14:30:00+02:00 – 2026-04-18T16:30:00+02:00

L’Ecran 14 passage de l’Aqueduc, Saint-Denis Saint-Denis 93200 Grand Centre Ville Seine-Saint-Denis Ile-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0907#showmovie?id=NISSE »}]

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