Le Fabuleux Jardin Place Wilson Brest

Le Fabuleux Jardin

Place Wilson Centre-ville de Brest Brest Finistère

Début : 2025-12-13 06:30:00

fin : 2025-12-28 09:00:00

2025-12-13

Des plantes lumineuses conçues par les artistes de TILT transforment la place en fabuleux jardin.

dès les premières heures de la nuit, puis à l’aube, pampas, lilis et autres ros’os brillent de mille feux et invitent à une déambulation féérique.

Ecologistes et imaginatifs, les artistes de TILT conçoivent et réalisent des luminaires de grande taille, entre sculptures et mobiliers urbains. Créations inspirées de la nature ou des objets de la vie courage, les objets inventés forment un univers onirique où l poésie côtoie la joie de vivre. .

