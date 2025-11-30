LE FABULEUX NOËL-CHÂTEAU DE RAMBOUILLET – LE FABULEUX NOËL – CHÂTEAU DE RAMBOUILLET Rambouillet

LE FABULEUX NOËL-CHÂTEAU DE RAMBOUILLET – LE FABULEUX NOËL Début : 2025-11-30 à 14:00. Tarif : – euros.

CHÂTEAU DE RAMBOUILLET -LE FABULEUX NOËL – DERNIÈRE ÉDITIONBillet horodaté, du 28 novembre 2025 au 12 décembre 2025 :* Samedi & Dimanche : 14h00 & 19h00.Combien de contes, d’histoires ou de légendes ont été racontés au sujet de Noël ? Pourtant, rares sont ceux qui savent comment tout a commencé. Cette histoire-là a été oubliée dans l’ombre du mythe auquel elle a donné naissance il y a des siècles ! Cet hiver, trois esprits fantastiques du château de Rambouillet vous font traverser l’Histoire et vivre avec eux trois Noëls fabuleux. Du Noël de la reine de France à celui d’Ernest Hemingway, de la Belle Epoque aux Années folles, découvrez les origines de Noël, ses mythes et ses légendes. Suivez Ilda à travers les pièces du château de Rambouillet et retrouvez votre âme d’enfant !Vivez l’enchantement de Noël lors d’un spectacle familial unique en son genre, au gré d’un parcours inattendu, où se succèdent des décors et des costumes époustouflants !

CHÂTEAU DE RAMBOUILLET CHATEAU DE RAMBOUILLET 78120 Rambouillet 78