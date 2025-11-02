LE FABULEUX NOËL-CHÂTEAU DE RAMBOUILLET – LE FABULEUX NOËL – CHÂTEAU DE RAMBOUILLET Rambouillet

LE FABULEUX NOËL-CHÂTEAU DE RAMBOUILLET – LE FABULEUX NOËL – CHÂTEAU DE RAMBOUILLET Rambouillet dimanche 2 novembre 2025.

COBI Début : 2025-11-02 à 17:00. Tarif : – euros.

Après un passage remarqué dans l’émission TARATATA, le natif du Minnesota assurera une nouvelle tournée en Europe. En mélangeant les genres, l’écriture de Cobi entrelace des paroles résonnantes avec des mélodies accrocheuses. Un style inspiré par le Rock, le Blues, la Folk, le R&B, mélangé avec des sons de guitares psychédéliques et une production moderne.Chanteur, guitariste et multi-instrumentiste, Yoann Minkoff livre une musique poétique où se croisent blues personnel, folk onirique, afro et pop, portée par sa voix chaleureuse et sa virtuosité. Accompagné sur scène par la violoncelliste Bahia El Bacha, il propose un concert tout en finesse et en intensité, où les cordes s’entrelacent dans un dialogue vibrant. 1ère partie : Yoann Minkoff et Bahia El Bacha

Vous pouvez obtenir votre billet ici

CENTRE CULTUREL L’ATHENA CROAS SPERN 29500 Ergue Gaberic 29