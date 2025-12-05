LE FABULEUX NOËL DE COLLIOURE Collioure

place du 18 juin Collioure Pyrénées-Orientales

Début : 2025-12-05 18:00:00

fin : 2026-01-04 23:00:00

2025-12-05

Du 5 décembre au 5 janvier, Collioure vous invite à découvrir son fabuleux Noël !

Profitez des animations de rues les week-end du 5/12 au 4/01, du spectacle lumineux sur les monuments “Lumière sur Mer” du 12/12 au 4/01, du Village de Noël du 19/12 au 4/01.

English :

From December 5 to January 5, Collioure invites you to discover its fabulous Christmas!

Enjoy street entertainment on weekends from 5/12 to 4/01, the Lumière sur Mer light show on the monuments from 12/12 to 4/01, and the Christmas Village from 12/19 to 4/01.

German :

Vom 5. Dezember bis zum 5. Januar lädt Collioure Sie ein, seine fabelhafte Weihnachtszeit zu entdecken!

Genießen Sie an den Wochenenden vom 5.12. bis 4.1. das Straßenprogramm, vom 12.12. bis 4.1. die Lichtshow auf den Denkmälern Lumière sur Mer und vom 19.12. bis 4.1. das Weihnachtsdorf.

Italiano :

Dal 5 dicembre al 5 gennaio, Collioure vi invita a scoprire il suo favoloso Natale!

Godetevi le animazioni di strada nei fine settimana dal 5/12 al 4/01, lo spettacolo di luci Lumière sur Mer sui monumenti dal 12/12 al 4/01 e il Villaggio di Natale dal 19/12 al 4/01.

Espanol :

Del 5 de diciembre al 5 de enero, Collioure le invita a descubrir su fabulosa Navidad

Disfrute de animaciones callejeras los fines de semana del 5/12 al 4/01, del espectáculo de luz Lumière sur Mer en los monumentos del 12/12 al 4/01 y del Pueblo de Navidad del 19/12 al 4/01.

