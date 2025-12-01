Le fabuleux Noël de Gildas tête de bois Ploemel
Le fabuleux Noël de Gildas tête de bois Ploemel mercredi 10 décembre 2025.
Le fabuleux Noël de Gildas tête de bois
Salle Kolibri Ploemel Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-10 15:00:00
fin : 2025-12-10
Date(s) :
2025-12-10
Conte musical
Spectacle familial à partir de 5 ans.
Venez découvrir Le fabuleux Noël de Gildas Tête de Bois , un conte musical raconté par une comédienne et illustré devant vous.
Gildas, fils de fermier, ne veut plus manger de patates à Noël et décide de partir afin de trouver le Trésor des Korrigans … pour s’offrir un bon goûter. Mais cette aventure va lui réserver bien des épreuves et des rencontres extraordinaires !
Réservation par mail ou téléphone .
Salle Kolibri Ploemel 56400 Morbihan Bretagne +33 2 21 32 02 02
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Le fabuleux Noël de Gildas tête de bois Ploemel a été mis à jour le 2025-11-21 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon