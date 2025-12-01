Le fabuleux Noël de Gildas tête de bois

Salle Kolibri Ploemel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-10 15:00:00

fin : 2025-12-10

Date(s) :

2025-12-10

Conte musical

Spectacle familial à partir de 5 ans.

Venez découvrir Le fabuleux Noël de Gildas Tête de Bois , un conte musical raconté par une comédienne et illustré devant vous.

Gildas, fils de fermier, ne veut plus manger de patates à Noël et décide de partir afin de trouver le Trésor des Korrigans … pour s’offrir un bon goûter. Mais cette aventure va lui réserver bien des épreuves et des rencontres extraordinaires !

Réservation par mail ou téléphone .

Salle Kolibri Ploemel 56400 Morbihan Bretagne +33 2 21 32 02 02

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Le fabuleux Noël de Gildas tête de bois Ploemel a été mis à jour le 2025-11-21 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon