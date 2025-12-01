Le Fabuleux Noël de Jean Bobine Spectacle familial de Noël Chapeau Claque Cabaret Gueugnon

Le Fabuleux Noël de Jean Bobine Spectacle familial de Noël Chapeau Claque Cabaret Gueugnon dimanche 21 décembre 2025.

Chapeau Claque Cabaret 2 rue Jean Bouveri Gueugnon Saône-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2025-12-21 15:00:00

fin : 2025-12-24

2025-12-21

Cette année, le Chapeau Claque Cabaret se transforme en un merveilleux Pays de Noël ! Dès votre arrivée, plongez dans une atmosphère féerique où chaque détail respire la magie des fêtes.

C’est le Lapin Jean Bobine qui mène la danse, avec son grand livre de contes enchantés. Il vous entraîne à la rencontre de lutins malicieux, de fées lumineuses et de personnages fantastiques qui émerveilleront petits et grands.

Plus qu’un spectacle, c’est une véritable comédie musicale de Noël portée par cinq artistes. Entre chants, rires, danses et éclats de lumière, vivez un moment magique en famille où se mêlent joie et émotions.

Enfilez vos plus beaux costumes, apportez votre bonne humeur… et laissez-vous embarquer le voyage au Pays de Noël commence au Chapeau Claque Cabaret, et il ne manque plus que vous !

Dès 3 ans. .

Chapeau Claque Cabaret 2 rue Jean Bouveri Gueugnon 71130 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 70 26 81 chapeauclaquecabaret@orange.fr

