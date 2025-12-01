Le Fabuleux noël de Mme Scrooge Théâtre Darius Milhaud Paris

A Londres,

Madame Scrooge est la riche héritière de Monsieur Scrooge, l’inventeur des

fameux bonbons chocolatés les « Scroogies ». Comme lui, elle est d’une

avarice folle et chaque année elle fuit « L’esprit de Noël » se

refusant à toute forme de générosité, ne voulant faire de cadeaux à personne,

n’ayant aucun geste envers les plus pauvres. Même son unique neveu, le

courageux Tommy, ne parvient pas en cette veille de Noël à la convaincre

d’ouvrir un peu son cœur et de distribuer ne serait-ce qu’une seule pièce d’or

de son immense fortune.

Mais, c’est

sans compter sur la fée « Christmas », une bonne fée pleine de

loufoquerie qui a plus d’un tour de malice dans son chapeau pointu. Ses

nombreux tours de passe-passe et ses formules magiques vont entraîner cette

veille avare de Madame Scrooge dans un tourbillon de situations aussi drôles

que cocasses mais parviendra-t-elle à la rendre plus généreuse ?

Inspiré du

célèbre conte de Charles Dickens « A Christmas Carol », ce spectacle

permet à toute la famille de vivre un moment fabuleux, drôle et tendre nous

proposant une belle réflexion sur l’esprit de partage et sur la générosité.

———————————————————-

Auteur & écriture scénique : Vincent Auvet

Avec :

Chloé Genet et/ou Sophie Le Corre

Scénographie,

son et lumière : Franck Dippe

Chanson :

Paroles de Vincent Auvet et musique de Hugo Fox

Comédie de noël

Jeune public de 5 à 99 ans

Durée

du spectacle : 50mn

Du lundi 22 décembre 2025 au vendredi 02 janvier 2026 :

lundi, mardi, mercredi, vendredi

de 14h30 à 15h20

Du mercredi 10 décembre 2025 au mercredi 31 décembre 2025 :

mercredi

de 14h30 à 15h20

payant

Tarif

normal : 9€

Tarif

partenaires et habitants du 19ème : 7€*



Tarif

carte Pass’Âge 0-10 ans : 6€*

*Réduction valable sur présentation du justificatif requis au

guichet du théâtre

Public enfants et jeunes. A partir de 5 ans. Jusqu’à 12 ans.

Théâtre Darius Milhaud 80 allée Darius Milhaud 75019 Paris

+33142019226 https://www.facebook.com/Theatre.Darius.Milhaud.Paris19/ https://www.facebook.com/Theatre.Darius.Milhaud.Paris19/