Le Fabuleux noël de Mme Scrooge Théâtre Darius Milhaud Paris mercredi 10 décembre 2025.
A Londres,
Madame Scrooge est la riche héritière de Monsieur Scrooge, l’inventeur des
fameux bonbons chocolatés les « Scroogies ». Comme lui, elle est d’une
avarice folle et chaque année elle fuit « L’esprit de Noël » se
refusant à toute forme de générosité, ne voulant faire de cadeaux à personne,
n’ayant aucun geste envers les plus pauvres. Même son unique neveu, le
courageux Tommy, ne parvient pas en cette veille de Noël à la convaincre
d’ouvrir un peu son cœur et de distribuer ne serait-ce qu’une seule pièce d’or
de son immense fortune.
Mais, c’est
sans compter sur la fée « Christmas », une bonne fée pleine de
loufoquerie qui a plus d’un tour de malice dans son chapeau pointu. Ses
nombreux tours de passe-passe et ses formules magiques vont entraîner cette
veille avare de Madame Scrooge dans un tourbillon de situations aussi drôles
que cocasses mais parviendra-t-elle à la rendre plus généreuse ?
Inspiré du
célèbre conte de Charles Dickens « A Christmas Carol », ce spectacle
permet à toute la famille de vivre un moment fabuleux, drôle et tendre nous
proposant une belle réflexion sur l’esprit de partage et sur la générosité.
———————————————————-
Auteur & écriture scénique : Vincent Auvet
Avec :
Chloé Genet et/ou Sophie Le Corre
Scénographie,
son et lumière : Franck Dippe
Chanson :
Paroles de Vincent Auvet et musique de Hugo Fox
Comédie de noël
Jeune public de 5 à 99 ans
Durée
du spectacle : 50mn
Du lundi 22 décembre 2025 au vendredi 02 janvier 2026 :
lundi, mardi, mercredi, vendredi
de 14h30 à 15h20
Du mercredi 10 décembre 2025 au mercredi 31 décembre 2025 :
mercredi
de 14h30 à 15h20
payant
Tarif
normal : 9€
Tarif
partenaires et habitants du 19ème : 7€*
Tarif
carte Pass’Âge 0-10 ans : 6€*
*Réduction valable sur présentation du justificatif requis au
guichet du théâtre
Public enfants et jeunes. A partir de 5 ans. Jusqu’à 12 ans.
Théâtre Darius Milhaud 80 allée Darius Milhaud 75019 Paris
+33142019226 https://www.facebook.com/Theatre.Darius.Milhaud.Paris19/ https://www.facebook.com/Theatre.Darius.Milhaud.Paris19/