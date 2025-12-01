Le fabuleux Noël de Monsieur Scrooge Médiathèque de Saint Pierre d’Oléron Saint-Pierre-d’Oléron

Le fabuleux Noël de Monsieur Scrooge

Début : 2025-12-19 19:00:00

La compagnie Théâtre de la Bouche d’Or propose un conte musical librement inspiré de Charles Dickens, ce vendredi 19 décembre 2025 à 19h, à la médiathèque de Saint-Pierre d’Oléron.

Gratuit, mais sur réservation au 05.46.85.76.55, à partir de 4 ans.

Médiathèque de Saint Pierre d’Oléron 3 rue Franck Massé Saint-Pierre-d’Oléron 17310 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 76 55 mediatheque@saintpierreoleron.com

English :

The Théâtre de la Bouche d’Or company presents a musical tale freely inspired by Charles Dickens, this Friday, December 19, 2025 at 7pm, at the Saint-Pierre d’Oléron media library.

Free of charge, but reservations required on 05.46.85.76.55, for ages 4 and up.

