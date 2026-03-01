Le Fabuleux Tour Diner masqué Chapiteau à proximité des terrains de foot de l’entrée du bourg Allan

Le Fabuleux Tour Diner masqué

Chapiteau à proximité des terrains de foot de l’entrée du bourg 11 La Blachette Allan Drôme

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-12 19:00:00

fin : 2026-03-12

Date(s) :

2026-03-12

Pendant 6 mois, la troupe du Cirque Musical parcourt la France à la rencontre de ses habitants. Venez découvrir notre spectacle musical mêlant chant, danse, théâtre et musique live., notre escape game ainsi que notre après-midi jeux en famille !

.

Chapiteau à proximité des terrains de foot de l’entrée du bourg 11 La Blachette Allan 26780 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 71 75 07 83 contact@lecirquemusical.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

For 6 months, the Cirque Musical troupe travels around France to meet its inhabitants. Come and discover our musical show combining song, dance, theater and live music, our escape game and our family game afternoon!

L’événement Le Fabuleux Tour Diner masqué Allan a été mis à jour le 2026-03-03 par Montélimar Tourisme Agglomération