Le Fabuleux Tour du Cirque Musical complexe sportif, terrain annexe Châteauneuf-de-Galaure
complexe sportif, terrain annexe Rue du stade Châteauneuf-de-Galaure Drôme
Tarif : 5 – 5 – 20 EUR
Début : 2026-03-25
fin : 2026-03-29
2026-03-25
Pendant 6 mois, la troupe du Cirque Musical parcourt la France à la rencontre de ses habitants. Venez découvrir son spectacle musical, son escape game ainsi que ses ateliers ludiques et artistiques !
complexe sportif, terrain annexe Rue du stade Châteauneuf-de-Galaure 26330 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 71 75 07 83 contact@lecirquemusical.com
English :
For 6 months, the Cirque Musical troupe will be touring France to meet its inhabitants. Come and discover their musical show, escape game and artistic workshops!
