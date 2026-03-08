Le Fabuleux Tour du Cirque Musical complexe sportif, terrain annexe Châteauneuf-de-Galaure

Le Fabuleux Tour du Cirque Musical

complexe sportif, terrain annexe Rue du stade Châteauneuf-de-Galaure Drôme

Tarif : 5 – 5 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-25

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-25

Pendant 6 mois, la troupe du Cirque Musical parcourt la France à la rencontre de ses habitants. Venez découvrir son spectacle musical, son escape game ainsi que ses ateliers ludiques et artistiques !

.

complexe sportif, terrain annexe Rue du stade Châteauneuf-de-Galaure 26330 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 71 75 07 83 contact@lecirquemusical.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

For 6 months, the Cirque Musical troupe will be touring France to meet its inhabitants. Come and discover their musical show, escape game and artistic workshops!

L’événement Le Fabuleux Tour du Cirque Musical Châteauneuf-de-Galaure a été mis à jour le 2026-03-05 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche