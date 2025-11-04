Le faiseur de bulles Le Kursaal Besançon

Le faiseur de bulles

Le Kursaal 2 Place du Théâtre Besançon Doubs

Tarif : 11 – 11 – 11 EUR

Tarif réduit

Tarif spécial

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-18 11:00:00

fin : 2026-01-18 12:00:00

Date(s) :

2026-01-18

Spectacle pour enfants. Mehdi a trouvé une machine à bulle, une machine à rêve !

Mehdi est un personnage rêveur. Un jour, il trouve une machine à bulles. Chaque bulle renferme un rêve précis. De voyage en voyage, va-t-il trouver son rêve idéal ?

Organisateur OURAGAN DU RIRE .

Le Kursaal 2 Place du Théâtre Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 80 92 55

English : Le faiseur de bulles

German : Le faiseur de bulles

Italiano :

Espanol :

L’événement Le faiseur de bulles Besançon a été mis à jour le 2025-11-04 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON