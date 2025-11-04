Le faiseur de bulles Le Kursaal Besançon
Le faiseur de bulles
Le Kursaal 2 Place du Théâtre Besançon Doubs
Tarif : 11 – 11 – 11 EUR
Début : 2026-01-18 11:00:00
fin : 2026-01-18 12:00:00
2026-01-18
Spectacle pour enfants. Mehdi a trouvé une machine à bulle, une machine à rêve !
Mehdi est un personnage rêveur. Un jour, il trouve une machine à bulles. Chaque bulle renferme un rêve précis. De voyage en voyage, va-t-il trouver son rêve idéal ?
Organisateur OURAGAN DU RIRE .
Le Kursaal 2 Place du Théâtre Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 80 92 55
