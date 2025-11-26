Le faiseur de bulles Maison de quartier Villejean Brécé Samedi 31 janvier 2026, 15h00, 17h00, 19h00 Ille-et-Vilaine

Mehdi a trouvé une machine à bulle, une machine à rêve !

Mehdi est un personnage rêveur. Un jour, il trouve une machine à bulles. Chaque bulle renferme un rêve précis.

De voyage en voyage, va-t-il trouver son rêve idéal ?

Durée 45mn

Une comédie piquante et rythmée qui pose une question universelle : le mariage vaut-il vraiment la peine… Si c’est pour hériter d’une belle-mère pareille ?

Préparez-vous à un moment mémorable, plein de fous rires et de situations irrésistiblement drôles !

durée 1h10

Dans le nouveau spectacle de Mathieu Chesneau, vous ne serez pas simple spectateur, mais acteur d’expériences troublantes, drôles et résolument interactives.

Intuition, lecture de pensée, influence invisible et coïncidences impossibles s’entrelacent dans une soirée où l’on rit autant qu’on remet en question ce qu’on croyait savoir sur le réel.

Et si, au fond, ce qu’on appelle le hasard…

Durée 1h20

Maison de quartier Villejean 12 Rue de Bourgogne 35000 Rennes Brécé 35530 Ille-et-Vilaine