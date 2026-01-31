CELLO 360 BREAK – AUDITORIUM – MUSEE DE GRENOBLE Grenoble

CELLO 360 BREAK Début : 2026-05-28 à 19:30. Tarif : – euros.

Christian-Pierre La Marca, violoncelle Yaman Okur, breakdanceCréation au Théâtre du Châtelet le 25 mars 2025Le violoncelliste virtuose Christian-Pierre La Marca et le danseur de breakdance Yaman Okur s’unissent pour créer une expérience multisensorielle unique. Les différentes figures s’entrelacent avec les divers genres musicaux explorés par La Marca. Okur s’inspire ainsi de la palette musicale éclectique du projet, traduisant visuellement la diversité et la richesse des œuvres. Cello 360 Break est une expérience immersive où la musique et la danse se rencontrent dans un dialogue dynamique et captivant.

AUDITORIUM – MUSEE DE GRENOBLE . 38000 Grenoble 38