LE FAISEUR DE BULLES – SALLE PAUL GARCIN Lyon

LE FAISEUR DE BULLES – SALLE PAUL GARCIN Lyon samedi 17 janvier 2026.

LE FAISEUR DE BULLES Début : 2026-01-17 à 15:00. Tarif : – euros.

Mehdi a trouvé une machine à bulle, une machine à rêve !Mehdi est un personnage rêveur. Un jour, il trouve une machine à bulles. Chaque bulle renferme un rêve précis.De voyage en voyage, va-t-il trouver son rêve idéal ?Artiste :Youssef Le Daron

SALLE PAUL GARCIN 7 IMPASSE FLESSELLES 69001 Lyon 69