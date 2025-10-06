Le faiseur d’ombres Cie Ribambelle Marionnettes & arts numériques Nérac

Le faiseur d’ombres Cie Ribambelle Marionnettes & arts numériques Nérac lundi 6 octobre 2025.

Le faiseur d’ombres Cie Ribambelle Marionnettes & arts numériques

51 Quai de la Baïse Nérac Lot-et-Garonne

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-06 10:00:00

fin : 2025-11-06

Date(s) :

2025-10-06

Lou, une jeune fille qui a peur du noir, se réveille une nuit sous l’apparence d’une luciole. Elle découvre alors un monde plongé dans la peur du terrible Faiseur d’ombres. Ce monstre, réfugié dans un phare, traque sans relâche le peuple des Lumières En voulant aider Lumignon, l’un des derniers de son espèce, Lou va découvrir la raison pour laquelle cette créature sème la terreur dans toute la région.

Un récit d’aventure et une fable écologique influencés par les œuvres cinématographiques de Don Bluth.

Marionnettes & arts numériques

1h

Espace d’Albret

À découvrir en famille

Spectacle jeune public à partir de 7 ans

Placement libre

De 5 € à 10 € .

51 Quai de la Baïse Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 97 40 50 spectacles.albret@ville-nerac.fr

English : Le faiseur d’ombres Cie Ribambelle Marionnettes & arts numériques

German : Le faiseur d’ombres Cie Ribambelle Marionnettes & arts numériques

Italiano :

Espanol : Le faiseur d’ombres Cie Ribambelle Marionnettes & arts numériques

L’événement Le faiseur d’ombres Cie Ribambelle Marionnettes & arts numériques Nérac a été mis à jour le 2025-09-17 par OT de l’Albret