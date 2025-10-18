Le Fameux Festival Dans les coulisses de l’investigation Les Franciscaines Deauville Deauville

Le Fameux Festival Dans les coulisses de l'investigation Les Franciscaines Deauville Deauville samedi 18 octobre 2025.

Les Franciscaines Deauville 145b avenue de la République Deauville Calvados

Début : 2025-10-18 14:00:00

fin : 2025-10-18 14:45:00

Les Éditions Flammarion célèbrent leur 150e anniversaire aux Franciscaines. Que le Fameux Festival commence ! Le temps d’un week-end, une fabuleuse fête du livre se déploie avec la perspective des 150 prochaines années de rencontres, de lectures et d’idées neuves !

Les Éditions Flammarion célèbrent leur 150ᵉ anniversaire aux Franciscaines. Que le Fameux Festival commence ! Le temps d'un week-end, une fabuleuse fête du livre se déploie avec la perspective des 150 prochaines années de rencontres, de lectures et d'idées neuves !

Rencontre avec trois reporters Gérard Davet et Fabrice Lhomme, grands reporters au journal Le Monde, ont publié ensemble douze livres d’enquête, dont plusieurs best-sellers tels que « Sarko m’a tuer », « Un président ne devrait pas dire ça… », « Le traître et le néant » et dernièrement « Les juges et l’assassin », une enquête grandiose sur la covid. Victor Castanet, également reporter au journal Le Monde, vient de faire paraître « Les Ogres », une enquête choc sur les crèches.

Les Franciscaines Deauville 145b avenue de la République Deauville 14800 Calvados Normandie +33 2 61 52 29 20 contact@lesfranciscaines.fr

English : Le Fameux Festival Dans les coulisses de l’investigation

Éditions Flammarion celebrates its 150th anniversary at Les Franciscaines. Let the Fameux Festival begin! Over the course of a weekend, a fabulous book festival unfolds, with the prospect of the next 150 years of encounters, readings and new ideas!

German : Le Fameux Festival Dans les coulisses de l’investigation

Die Éditions Flammarion feiern ihr 150-jähriges Jubiläum bei den Franziskanerinnen. Das berühmte Festival soll beginnen! Ein Wochenende lang entfaltet sich ein fabelhaftes Fest des Buches mit der Aussicht auf die nächsten 150 Jahre voller Begegnungen, Lesungen und neuer Ideen!

Italiano :

Éditions Flammarion festeggia il suo 150° anniversario a Les Franciscaines. Che il Festival Fameux abbia inizio! Nell’arco di un fine settimana, si svolge una favolosa festa del libro, con la prospettiva dei prossimi 150 anni di incontri, letture e nuove idee!

Espanol :

Éditions Flammarion celebra su 150 aniversario en Les Franciscaines. ¡Que comience el Festival Fameux! A lo largo de un fin de semana, se desarrolla una fabulosa fiesta del libro, con la perspectiva de los próximos 150 años de encuentros, lecturas y nuevas ideas

